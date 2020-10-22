Российский город Дно повторно возглавил антирейтинг самых матерящихся селений

Небольшой городок в Псковской области с говорящим названием Дно второй раз подряд возглавил антирейтинг самых матерящихся населенных пунктов в России.

Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как отмечается в исследовании digital-агентства «Интериум», город Дно получил индекс 1786,05. Это в 13 раз больше, чем у Краснодара, который расположился на второй строчке по количеству используемой жителями ненормативной лексики.

Также любопытно, что на третьем месте в антирейтинге оказалась образованная Москва.

Эксперты отмечают, что по сравнению с исследованиями прошлого года мата стала больше, при этом словарный запас бранных слов вырос в два раза.

В прошлом году жители города рассказали «МК» о проблемах, но отметили, что на улицах матерятся в основном мужчины им подростки, как и везде по стране. Они считают, что город оклеветали.