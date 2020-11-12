Российский маньяк, убивший 10 девочек, признался еще в одном преступлении

Серийный убийца Евгений Петров, на счету которого 10 жертв — девочки 9-16 лет — сознался еще в одном эпизоде.

Как сообщает Baza, спустя 15 лет после приговора осужденный заявил, что причастен к убийству студентки, тело которой в 2001 году нашли в Башкирии. Канал отмечает, что на время следствия маньяка перевели в изолятор с более мягкими условиями содержания, потому есть версия, что с помощью признания преступник просто решил «отдохнуть».

О «Новоуральском потрошителе» стало известно в 1998 году, когда в Свердловской области начали пропадать девочки. Сперва следствие считало, что несовершеннолетних увозили в сексуальное рабство, но затем в лесах начали находить изуродованные тела. После одного из преступлений в милицию явился мужчина и заявил, что видел кого-то подозрительного, кто усаживал девочку в автомобиль. Следователи тогда присмотрелись к свидетелю и позднее, проведя у него обыск, нашли серьги одной из жертв. На допросах 29-летний Петров сознался в 10 убийствах и описал места захоронения своих жертв. По итогам экспертизы убийца был признан вменяемым, в 2005 году его приговорили к пожизненному заключению. // МК