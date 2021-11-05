США оголосили нагороду в 10 млн доларів за інформацію про хакерів DarkSide

Угрупування у травні атакувало американську Colonial Pipeline.

Державний департамент США оголосив нагороду в розмірі до 10 млн доларів за інформацію про членів хакерського угрупування DarkSide, яке у травні здійснило кібератаку на компанію Colonial Pipeline, та їх місцезнаходження.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту.

Додатково США готові виплатити 5 млн доларів за інформацію, які допоможе затримати людей, що брали безпосередню участь в кібератаці на Colonial Pipeline — оператора одного з найбільших бензопроводів у США.

Нагадаємо, що Colonial Pipeline постачає близько 45% усього пального для Східного узбережжя США. Компанія транспортує бензин, дизель, авіаційне пальне і мазут з нафтопереробних заводів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки, через систему трубопроводів, що простягається від Техасу до Нью-Джерсі.

Травнева хакерська атака заблокувала його роботу майже на тиждень, що призвело до значного дефіциту бензину.

Відповідальність за напад взяло на себе угрупування DarkSide. Президент США Джо Байден казав, що атаку здійснили хакери з Росії. Colonial Pipeline заплатила злочинцям 5 млн доларів викупу, але пізніше ФБР повідомило, що його співробітникам вдалося ідентифікувати електронний гаманець DarkSide і повернути приблизно половину викупу. // LB.ua