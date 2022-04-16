Российский маразм крепчает: пресловутые «биолаборатории» переселяют от «бандеровцев» к «батыевцам» (видео)

Русские уже и забыли о «биолабораториях» в Украине, но вновь вспомнили, заявив, что американцы «переносят их в Монголию».

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что США «переносят биолаборатории» из Украины в Монголию.

Соответствующее заявление он сделал в интервью одному из российских агентств.

По словам Косачева информация о «переносе биолабораторий» появилась «недавно».

«Только что появилась информация, что после начала «спецоперации», американцы вступили в контакт с Монголией. И собираются там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это будут те самые лаборатории, которые они свернули в Украине. Им важно и дальше оставаться рядом с Россией», — заявил сенатор.

В то же время никакой конкретики и фактов он не озвучил. // УНИАН