Российский силовик замучил до смерти помощника прокурора из-за «неправильной» ориентации

Убийцу приговорили к семи годам тюрьмы

В Москве вынесен приговор бывшему спецназовцу ГРУ Максиму Лунегову за убийство 23-летнего помощника межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Согласно материалам дела, расправа над молодым человеком произошла на почве гомофобии.

Следствие установило, что 8 мая 2019 года Лунегов вместе со знакомым пермяком Андреем Глухих вступили в сговор с целью «нападения на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации». В интернете они познакомились с Некрасовым и под предлогом вступления в интимные отношения договорились о встрече дома у Некрасова.

Приехав к Некрасову, Лунегов и Глухих набросились на него и избили. После этого Экс-боец ГРУ связал помощнику прокурора руки ремнем и затолкал в рот галстук. Жертва, потеряв сознание, в итоге задохнулась, пишет ТАСС.

Избиением нападавшие не ограничились и и вынесли из квартиры ценностей на сумму почти 43 тысяч рублей — две системы нагревания табака, ноутбук, бутылку коньяка и водки, сумку, одежду и 100 рублей.

Андрея Глухих обвинили обвинили в убийстве (статья 105 УК) и разбое (статья 162 УК). Он признал свою вину и получил 7,5 лет лишения свободы. Лунегова признали виновным по статьям об убийстве по неосторожности и разбое, сопряженном с незаконным проникновением в жилище. Суд приговорил его к семи годам и одному месяцу отбывания в исправительной колонии строгого режима. // МК