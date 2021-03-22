В Китае мужчина подорвал себя в здании с людьми

Вместе со смертником погибли еще четыре человека, пятеро пострадавших в больнице.

В одном из зданий на окраине города Гуанчжоу на юге Китая мужчина привел в действие взрывчатку, убив себя и четырех человек.

Взрыв произошел утром в понедельник, 22 марта, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Еще пятеро людей в результате произошедшего получили ранения.

«Все раненые были отправлены в больницу для лечения, дело расследуется», — заявили правоохранители, добавив, что по предварительной информации, подозреваемый — 59-летний местный житель по фамилии Ху, он скончался на месте происшествия.

Как сообщают местные СМИ, в этом административном здании располагается общественный комитет. Издание Hk.on.cc отмечает, что взрыв произошел на втором этаже. В результате обрушились стены и потолок. Местные власти рассказали, что мужчина внезапно вошел в здание с бомбой на спине и взорвался. // УНИАН