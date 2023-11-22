У Польщі завершили розслідування шпигунської мережі РФ: судитимуть 16 осіб

У Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки – до суду передали обвинувальний акт проти 16 осіб.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє RMF FM.

Люблінський відділ Національної прокуратури спільно з Управлінням внутрішньої безпеки передали до суду обвинувальний акт щодо 16 осіб, які були частиною російської шпигунської мережі.

Прокурор звинуватив підсудних в участі в організованому злочинному угрупованні та діяльності на користь зовнішньої розвідки проти інтересів Республіки Польща.

У зв’язку з реальними побоюваннями обвинувачених втекти за клопотанням прокурора до 15 осіб застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії, які інкримінують обвинуваченим, караються позбавленням волі на строк до 10 років.

Шпигуни діяли з січня по березень 2023 року в Білій Підляській, Хелмі, Медиці, Перемишлі, Жешуві, Варшаві, а також в інших населених пунктах країни, в тому числі в Помор’ї.

“Обвинувачені здійснювали діяльність, пов’язану, серед іншого, з розвідкою об’єктів критичної інфраструктури, включаючи військові об’єкти та морські порти”. – проінформувала прокуратура.

Учасники шпигунської мережі “інформували замовників про результати проведеної розвідки, за що отримували винагороду”. Усі обвинувачені – іноземці з-за східного кордону Польщі.

Підозрювані встановлювали, серед іншого, вебкамери на маршрутах руху транспорту із західною військовою допомогою Україні. Вони також повинні були встановити GPS-мітки на ці транспортні засоби.

За даними прокуратури, вони вели антипольську пропаганду і готували диверсії.

Отриману інформацію вони регулярно передавали своїм керівникам, які вербували їх, зокрема, через соціальні мережі.

Голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії.

У справі, серед інших, затримали російського хокеїста, який грає за один з клубів першої ліги в Сілезії. Він спеціалізувався на розвідці об’єктів, що стосуються оборони країни. Крім того, він проводив розвідку об’єктів критичної інфраструктури.