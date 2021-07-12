Россия – это «анти-Украина»: журналист Киселев жестко отреагировал на статью Путина

Россия воюет с Украиной дольше, чем с гитлеровской Германией, напомнил журналист

Вся Украина «в штыки» воспринимает слова президента России Владимира Путина о том, что россияне и украинцы якобы являются «одним народом».

Об этом заявил во время спецмарафона «Киев-Берлин» на телеканале «Украина 24» журналист Евгений Киселев, комментируя статью Путина «Об историческом единстве россиян и украинцев».

Журналист привел цитату из статьи Путина – «мы один народ, эти слова могут восприниматься кое-кем в штыки». Как подчеркнул Киселев, «вся Украина это воспринимает в штыки».

Также он напомнил слова Путина о том, что «Россия никогда не была и не будет анти-Украиной».

«А вот тут я скажу: Владимир Владимирович, Россия давно «анти-Украина», потому что вы воюете семь лет, это больше, чем вы воевали с гитлеровской Германией. Точнее, вы не воевали, вас еще даже в проекте не было, советский народ воевал. А вы только с крысами воевали, гоняли их по питерским подъездам, будучи сами, как вы однажды признались, типичной питерской шпаной, которой гораздо было интереснее во дворе, нежели в школе. Перечитайте ваши воспоминания, я их цитирую близко к тексту. Так вот, Россия – «анти-Украина», потому что она аннексировала Крым, Россия, сударь мой, «анти-Украина», потому что ведет гибридную войну на Донбассе, где вы есть, несмотря на то, что вы уже охрипли, повторяя, что вас там нет», — заявил журналист.

По словам Киселева, Россия еще во многих смыслах является «анти-Украиной».

«В России нет сменяемости власти, вы уже 21 год сидите в Кремле, уцепившись за президентское кресло, и занимаетесь только тем, как бы придумать способ остаться там еще на несколько лет. В России уничтожен институт парламентаризма, у вас нет настоящей политической жизни, партий, у вас уничтожаются институты гражданского общества, у вас давно уничтожена свобода слова», — отметил он.

Напомним, президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью «Об историческом единстве россиян и украинцев». Он назвал Украину и Россию «частями, по сути, одного исторического и духовного пространства». Президент РФ подчеркнул, что и русские, и украинцы, и белорусы «являются наследниками Древней Руси». Также Путин утверждает, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией».

«Западные авторы проекта «анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней», — говорится в статье.

Ранее президент России в своих выступлениях неоднократно называл россиян и украинцев «одной нацией».