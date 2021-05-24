Россиянин битой убил соседку за беспорядок в квартире и вывез тело в карьер

По данным следствия, подозреваемый не менее одного раза ударил женщину битой по голове.

В российском городе Александров 36-летний мужчина жестоко расправился со своей соседкой из-за беспорядка в квартире.

По данным следственного комитета по Владимирской области, убийство произошло в воскресенье, 16 мая. Сообщается, что конфликт был спровоцирован нетрезвым состоянием обоих его участников.

По версии следствия, обвиняемый пришел навестить 39-летнюю соседку своих друзей. Придя в гости, он увидел, что женщина также находится в состоянии алкогольного опьянения, а в ее квартире бардак. Незваный гость предложил хозяйке в течение часа навести порядок, иначе он «примет меры».

Когда обвиняемый вернулся, он увидел, что уборки не было, и решил наказать женщину. По данным следствия, подозреваемый не менее одного раза ударил соседку битой по голове, она скончалась на месте.

Мужчина решил избавиться от тела, завернул его в ковер и вывез на территорию одного из карьеров в Александровском районе. Страшную находку обнаружили местные жители уже на следующий день.

Сообщается, что вину в убийстве мужчина признал, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. // УНИАН