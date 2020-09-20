Советник Путина Юмашев и виолончелист Ролдугин участвовали в офшорных сделках с оборотом в миллионы долларов

Близкие к президенту Владимиру Путину чиновники и бизнесмены участвовали в офшорных сделках с оборотом в миллионы долларов

Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на данные сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCE).

По информации издания, в октябре 2010 года компания Sandalwood Continental, которую связывают с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. Как пишут «Важные истории», в основании платежа сказано, что деньги — плата за продление договора займа. При этом кипрская компания не упоминается в «Панамском архиве».

Dulston Ventures есть в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» предпринимателя Алексея Мордашова, добавляет издание.

Кроме того, согласно данным FinCEN, советник Путина Валентин Юмашев получил 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Фирма принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову, отмечает издание. Согласно отчетам, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. Какие именно услуги оказывал Юмашев Усманова, неизвестно.

В пресс-службе президента не смогли ответить на вопросы «Важных историй», сами чиновник и миллиардер также не ответили журналистам.

Как пишет издание, документы FinCEN показывают, что экспортирующая военную технику госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») с декабря 2011 по январь 2012 года перевела 271 тысячу долларов компании Trimaga Rekatama, принадлежащей индонезийскому бизнесмену Янг узину Тжонгу. Фирма Тжонга, пишут «Важные истории», была посредником по поставке запчастей и авиационных двигателей в Индонезию.

«Рособоронэкспорт» совершал транзакции через банк «Международный финансовый клуб», принадлежащий бизнесмену Михаила Прохорова. Совладельцы банка — жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова.

В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» не ответили на вопросы «Важных историй». «Международный финансовый клуб» заверил, что Тжонг никогда не был их клиентом.

«Важные истории» нашли в документах FinCEN переводы в почти 400 тысяч долларов от гонконгской компании Ringo Trading Limited Татьяне Тейф — жене бывшего замглавы госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа.

Кроме того, в 2012 году Тейф получила почти 5,5 млн долларов от петербургской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров, добавляет издание. Основателем «Премьер Групп» считается арестованный в 2013 году по делу о группировке по обналичиванию денег Сергей Магин. Основателем «Премьер Групп» считается арестованный в 2013 году по делу о группировке по обналичиванию денег Сергей Магин.

Как пишут «Важные истории», в 2015 году бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе получил более миллиона долларов на свой счет по «консультационному соглашению» от компании BEM Global Corp. Фирма принадлежит крупному девелоперу Роману Фуксу, которого вместе с братом Павлом в 2019 году объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве башни «Евразия» в Москве-сити. // Медиазона