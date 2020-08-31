Россиянин год прожил в квартире с телом умершей матери

В Екатеринбурге мужчина прожил около года с трупом матери — поиск женщины начали соседи, которые не видели ее долгое время.

Об этом сообщает Lenta.ru.

«Когда сотрудники экстренных служб вскрыли квартиру, где жила женщина 1935 года рождения, они нашли ее мумифицированное тело. Вместе с ним на протяжении года жил сын покойной 1985 года рождения. Мужчина состоял на учете у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи», — сообщает издание.

При этом соседи ощущали неприятный запах, но думали, что это тянет из подвала, так как дом старый. Однажды всё раскрылось. Мужчина, который не нашёл контакта с соседями, вышел из квартиры и забыл запереть дверь. Соседи зашли внутрь и обнаружили разложившийся труп и антисанитарию, пишет Е1.ru.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти женщины. Собранные материалы полицейские передали в региональное управление Следственного комитета России. Там уже отметили, что явных признаков насильственной смерти на теле покойной нет. // Преступности.НЕТ