Россиянин облил кислотой бывшую девушку и ее нового парня

В Петербурге полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он облил кислотой бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление МВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 4 по Московскому проспекту полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. По предварительной версии причиной такого поступка стала ревность», — добавили в ведомстве.

Как отметили в МВД, вечером 10 декабря полицейские обнаружили на набережной 16-летнюю девушку и 18-летнего молодого человека с химическими ожогами. Пострадавших госпитализировали, девушку — в тяжелом состоянии, юношу — в удовлетворительном.

По данным «Фонтанки», пострадавшей жидкость попала на шею, волосы и лицо, ее ввели в медикаментозный сон. У молодого человека зафиксировали ожоги лба, кисти и предплечья. // Медиазона