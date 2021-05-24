В России пьяный водитель сбил четырех пешеходов: свидетели закидали автомобиль камнями

В Кировской области, в городе Вятские Поляны автомобиль сбил четырех человек. Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, водитель был пьян.

При этом жители, увидевшие ДТП, устроили самосуд над мужчиной. Они закидали его машину камнями. В полиции отметили, что посетитель одного из кафе совершил наезд на посетителей этого же заведения. В результате травмы получили четыре человека.

Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия. При этом машине были нанесены повреждения кидавшими камни гражданами. Позднее автомобилиста задержали.

В соцсетях уже появилось видео, на котором видно, как жители бьют камнями окна уезжающей машины. При этом на дороге сидят и лежат молодые люди, которых сбила машина. Теперь в отношении водителя составили протокол о невыполнении правил дорожного движения. По факту случившегося началась проверка. // МК