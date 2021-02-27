Россиянин полгода прожил в квартире с трупом брата

Житель Уфы полгода прожил с трупом брата в квартире. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на полицию, тело мужчины все это время находилось на полу лицом вниз.

Правоохранители рассказали, что у мужчины есть расстройства психики. Он в течение долгого времени рассказывал соседям о том, что его брат уехал по работе, но они жаловались на запах из квартиры.

В итоге тело заметил зашедший в гости к мужчине друг умершего.

Полицейские начали расследование, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. // МК