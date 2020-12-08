Россиянин убил и расчленил соседа, переодевшегося в женщину

Убийца сам пришел в полицию с повинной и объяснился

В Сочи мужчина убил и затем расчленил соседа после того, как увидел его переодетым в женщину. Убийца позже сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

Как пишет KP.RU, в начале ноября в Сочи пропал человек, и его начала искать полиция. Прошло несколько недель, но его так и не нашли. Однако его печальная судьба прояснилась после того, как пришел 40-летний сосед по съемной комнате.

Мужчина рассказал, что зарезал соседа, а чтобы скрыть преступление, он расчленил его тело и избавился от останков. Мотив убийства послужило то, что сосед имел странность носить женскую одежду.

«Я убил его и разделал по кусочкам, когда встретил на общей кухне в женском платье, парике и с накрашенными губами», — рассказал мужчина на допросе.

По его словам, он схватил лежавший на столе нож и ударил им жертву, после чего как ни в чем не бывало пошел в свою комнату пить пиво. Поняв, что следы преступления нужно скрыть, он взял ножовку и распилил труп, после чего положил часть останков в спортивную сумку и отвез их в лес, а другую часть закопал во дворе гостевого дома.

План убийцы провалился из-за его неаккуратности — хозяйка квартиры обнаружила в одной из комнат следы крови и сообщила об этом правоохранительным органам.

Отмечается, что убийца — приезжий из Челябинска — имел в прошлом судимости, однако тяжких преступлений не совершал. // МК