Россиянин убил и расчленил жену на глазах у ребенка

Убийца и его маленький сын сидели в квартире с останками несколько дней

Москвич убил и расчленил супругу на глазах маленького сына. Тревогу забили соседи, когда тяжелый запах распространился по всему подъезду.

Как стало известно «МК», 13 августа жители многоэтажки на Ореховом бульваре обратились в полицию с жалобой на подозрительный запах из одной квартиры. Приехавшим полицейским дверь никто не открыл, после чего решено было вызвать спасателей и вскрывать замок.

В квартире стражи порядка обнаружили женские останки, упакованные в полиэтиленовый пакет. В комнате находился хозяин жилища – 48-летний Алексей (имена изменены) и его шестилетний сын. Мужчина был в невменяемом состоянии и ничего толком пояснить не мог. Как сообщил источник, по предварительной версии Алексей еще в начале недели убил и расчленил супругу — 41 летнюю Елену. Руки, Часть останков он вынес из квартиры.

По словам родственников Алексея, мужчина всю жизнь вел асоциальный образ жизни. В подростковом возрасте с друзьями он обворовывал вагоны поездов. Тогда-то Алексей и получил серьезную травму, упав на рельсы. У парня полностью парализовало левую руку и были проблемы с ногой. Его признали инвалидом. Работать мужчина нигде не хотел, лишь изредка перебивался разовыми заработками. И постоянно злоупотреблял алкоголем.

9 лет назад он познакомился с Еленой. Женщина приехала в столицу из другого региона. Через год они поженились, а шесть лет назад у пары родился сын. Семейная жизнь не исправила Алексея. Мужчина продолжил беспробудно пить и частенько поколачивал жену. Елена периодически жаловалась родственникам на побои, однако уйти от домашнего тирана так и не решилась.

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) На месте преступления работают следователи и криминалисты, подробности выясняются» — сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета по городу Юлия Иванова.