Россиянин зарубил жену топором в салоне красоты

Злоумышленника задержали на месте преступления

В Ленинградской области задержали ревнивца, набросившегося с топором на свою супругу в разгар рабочего дня. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Трагедия произошла днем, 11 ноября в салоне красоты во Всеволожском районе, сообщает портал 78.ru. Женщина делала маникюр клиентке, когда в помещение ворвался ее муж. Как уточнили в СК, сначала мужчина несколько раз выстрелил в лицо супруге из травматического оружия, а затем нанес ей смертельный удар топором.

Учинивший расправу супруг и не думал скрываться с места происшествия — сейчас он даёт показания в отделе полиции. Уроженец Белоруссии Сергей Шпак утверждает, что на преступление его толкнула ревность.

Между тем, подруга жертвы рассказала «Подъему», что Шпак зарубил жену из-за имущественного спора. По её словам, мужчина давно угрожал избраннице, а пару недель назад отрезал ей ножом косу. «Он ей купил квартиру год назад. Она хотела квартиру отсудить у него. Я её осуждала даже — так нельзя с мужчинами. Она провокатор ещё тот», – заявила собеседница издания. // МК