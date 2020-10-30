Россиянин застрелил и замуровал в пол парня своей дочки

В выборгском районе Ленинградской области найдено тело 26-летнего парня, который считался пропавшим

сообщает сайт KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оказалось, что молодой мужчина был убит отцом своей девушки. Причем убийство произошло в июле.

Тело несчастного было замуровано в пол гаража, который принадлежал отцу девушки. Совершивший убийство арестован.

Об исчезновении парня стало известно со слов ее бабушки, которая обратилась в полицию еще в июле. Как оказалось, отец. Его дочь и ее парень жили вместе. Как-то между мужчинами произошла ссора, в ходе которой отец застрелил возлюбленного своей дочки, а потом замуровал его тело в цемент. Затем он уничтожил орудие преступления – пистолет. Однако следователи продолжают расследование.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, пистолет принадлежал парню, в ходе потасовки он нечаянно выстрелил в себя. А отец просто спрятал его труп. При этом погибший не отличался примерным поведением – имел страсть к алкоголю и наркотикам, время от времени избивал свою девушку и даже ее отца. // МК