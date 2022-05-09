Сотрудники российской «Ленты.ру» вывели на главную страницу сайта новости о «жалком диктаторе Путине» и «безвольной российской элите»

На «Ленте.ру» появились больше десяти материалов с критикой президента Владимира Путина и войны в Украине.

Хотя сейчас они уже пропали с сайта, копия главной страницы сохранилась в веб-архиве.

Это были новости с заголовками «Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века», «Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика», «Российская элита больна кумовством и лизоблюдством», а также статья «Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть».

Все они начинались с дисклеймера о том, что «этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей». В постскриптуме к статьям за публикацию брали ответственность руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

Источник «Медиазоны» в издании подтвердил, что это сделали их сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных новостях.

В марте 2014 года владелец «Афиша-Рамблер-SUP», куда входила «Лента.ру», Александр Мамут уволил главного редактора издания Галину Тимченко и назначил вместо нее журналиста Алексея Гореславского. Это произошло через несколько часов после того, как Роскомнадзор вынес «Лента.ру» предупреждение за интервью с одним из лидеров «Правого сектора». Часть команды во главе с Тимченко основала издание «Медуза» с редакцией в Риге. // Медиазона