У Росії розбився винищувач Су-34

Винищувач Су-34 розбився у Воронезькій області Росії вранці 20 вересня.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання “РИА Новости” і ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Пишуть, що екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися. Його евакуювали з місця події. // УП