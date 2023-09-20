У Росії розбився винищувач Су-34

Винищувач Су-34 розбився у Воронезькій області Росії вранці 20 вересня.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання “РИА Новости” і ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

У Росії впав винищувач Су-34

Су-34. Фото ілюстративне

Пишуть, що екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися. Його евакуювали з місця події. // УП

Like

Tags:

You may also like...