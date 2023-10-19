У США пропалестинські протестувальники увірвалися до будівлі Капітолію (відео)
Поліція почала затримувати людей, що увірвалися в будівлю, адже протести в Капітолії заборонені.
Пропалестинські протестувальники увірвалися в будівлю Капітолію у США. Вони зайняли частину офісної будівлі Палати представників, закликаючи законодавців та адміністрацію Байдена домагатися припинення вогню в Газі, яка зазнає авіаударів після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль.
Про це пише CBS News. Демонстранти одягнені в чорні футболки з написами “Євреї говорять про припинення вогню зараз”. Також вони принесли плакати із написами “Припиніть вогонь” та “Дайте Газі жити”.
Поліція Капітолію заявила, що протести всередині будівлі заборонені. Правоохоронці вже заарештували кількох демонстрантів.
“Ми попередили протестувальників, щоб вони припинили демонстрацію, і коли вони не підкорилися, ми почали їх арештовувати”, – йдеться в заяві поліції Капітолію США в X, раніше відомому як Twitter.
Зазначається, що протест організувала єврейська антисіоністська організація “Єврейський голос за мир”. Перед початком демонстрації в Капітолії сотні людей зібралися мітинг біля будівлі, вимагаючи від адміністрації Байдена закликів до припинення вогню. // УНІАНTweet