У США пропалестинські протестувальники увірвалися до будівлі Капітолію (відео)

Поліція почала затримувати людей, що увірвалися в будівлю, адже протести в Капітолії заборонені.

Пропалестинські протестувальники увірвалися в будівлю Капітолію у США. Вони зайняли частину офісної будівлі Палати представників, закликаючи законодавців та адміністрацію Байдена домагатися припинення вогню в Газі, яка зазнає авіаударів після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це пише CBS News. Демонстранти одягнені в чорні футболки з написами “Євреї говорять про припинення вогню зараз”. Також вони принесли плакати із написами “Припиніть вогонь” та “Дайте Газі жити”.

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Поліція Капітолію заявила, що протести всередині будівлі заборонені. Правоохоронці вже заарештували кількох демонстрантів.

“Ми попередили протестувальників, щоб вони припинили демонстрацію, і коли вони не підкорилися, ми почали їх арештовувати”, – йдеться в заяві поліції Капітолію США в X, раніше відомому як Twitter.

Зазначається, що протест організувала єврейська антисіоністська організація “Єврейський голос за мир”. Перед початком демонстрації в Капітолії сотні людей зібралися мітинг біля будівлі, вимагаючи від адміністрації Байдена закликів до припинення вогню. // УНІАН