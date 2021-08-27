Россиянина посадили на 19 лет за убийство двух сыновей

В Якутии к 19 годам колонии строгого режима был приговорен 27-летний житель села Таймылыр.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 апреля, обвиняемый воспользовался тем, что жена находилась на стационарном лечении в больнице, и, вооружившись ножом, убил своих сыновей (возраст один и два года). После этого он попытался покончить с собой. Медикам удалось спасти ему жизнь.

СКР возбудил в отношении россиянина уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), а также было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») в отношении сотрудницы местных органов опеки и попечительства. Выяснилось, что за четыре дня до трагедии, 15 апреля, мать мальчиков сообщила ей об угрозе со стороны супруга убить детей. Но сотрудница не предприняла необходимых мер. Женщина находится под домашним арестом. // Компромат