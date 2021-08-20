Россиянка, «спасая» сожителя, до смерти забила его тапком

В Нижнем Новгороде местная жительница убила своего гражданского мужа резиновым тапком. Причем намерения у женщины были самые добрые – она хотела привести партнера в чувство после употребления алкоголя.

Об этом сообщил Следственный комитет.

Супруги вечером распивали спиртное, а затем легли спать. Ночью женщина проснулась и решила, что ее сожитель находится в обморочном состоянии. Она решила привести его в чувство.

«Пытаясь привести мужчину в чувство, обвиняемая нанесла ему множественные удары руками и резиновым тапком по голове», — сообщает пресс-служба. От полученных травм мужчина скончался, не приходя в себя.

Свою вину женщина полностью признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности. // МК