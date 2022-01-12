В Подмосковье нашли обезглавленное тело женщины

В Люберцах в одной из квартир на улице Льва Толстого сотрудники коммунальной службы обнаружили обезглавленное тело 63-летней женщины.

Как уточняет Telegram-канал Mash, женщина длительное время не выходила на связь, а из ее квартиры постоянно доносится лай собаки. Дверь при этом не заперта.

Прибывшие на место специалисты из службы отлова увидели страшную картину: на кухне лежал обезглавленный труп, голова находилась в другой комнате. Судя по всему, с момента преступления прошло много времени. Полиция разбирается в случившемся, собаку было принято решение усыпить. // МК