Во вьетнамском городе Дананг пьяная россиянка гонялась за местными жителями с криками “Ты против Путина пошел?” (видео)

Во вьетнамском городе Дананг пьяная россиянка начала гоняться за местными жителями с криками «Ты против Путина пошёл? Ты предатель России? Ты фашист?».

Также она начала громить их мотороллеры, отмечает официальный канал имиджборда 2сh.hk.

Дананг – четвертый по величине город Вьетнама, главный экономический центр центра страны, который сумел сочетать в себе все признаки мегаполиса и роскошного пляжного направления. Город, расположенный в середине Центрального Вьетнама, давно стал одним из самых популярных морских курортов в стране.