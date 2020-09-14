Россиянка убила невестку-ФСБшницу, чтобы не делить с ней внучку

Поучаствовал в преступлении и сын

Убийство собственной невестки, 26-летней сотрудницы ФСБ России, заказала хозяйка салона красоты из Подмосковья. На скамье подсудимых вместе с матерью оказался и ее сын.

Как в свое время сообщал «МК», молодые супруги развелись в феврале 2018 года, а в конце лета невестка, сотрудница ФСБ, подала в суд заявление об определении места жительства общего ребенка. С рождения девочка проживала вместе с родителями в коттедже, но после расставания взрослые установили, что неделю кроха будет жить в доме папиной мамы, а неделю — с мамой и бабушкой в квартире в Подольске.

Однако в начале лета 2018 года родственники по линии отца забрали девочку из детского сада и фактически разлучили мать с ребенком. Сотрудница ФСБ обратилась в Чеховский суд. Решение о месте проживания ребенка суд должен был огласить 27 ноября. К этому времени уже было известно заключение опеки, которая определила, что, несмотря на хорошие условия в коттедже, крохе лучше будет с матерью. Собственно, все были уверены, что решение окажется в пользу матери.

А в ночь на 13 ноября на маму девочки напали в подъезде ее дома в Подольске. Неизвестный вытащил ее на общедомовой балкон и там жестоко избил ногами и черенком от лопаты. Через две недели несчастная скончалась в госпитале. Вскоре нападавший был задержан. 26-летний мужчина пояснил, что убийство ему заказала знакомая, свекровь погибшей, за 150 тысяч рублей. Мужчина и ранее выполнял разные поручения дамы, но в основном это были ремонтные работы в ее салоне красоты.

Стражи порядка установили, что вместе с матерью участие в планировании преступления принимал и бывший супруг убитой. А причиной, толкнувшей их на страшное преступление, стали семейные скандалы вокруг того, с кем жить ребенку после развода родителей.

Собственно, разлад в семье случился сразу после выхода прапорщицы госбезопасности из декрета на работу. Супруг говорил, что напряженный график и задержки на службе повредят семейной жизни и требовал увольнения. В конце концов выяснилось, что ревнивый муж изменял ей. Чета разъехалась, но родители были вынуждены общаться из-за дочки. Увы, закончилось все трагически.

Как сообщила «МК» гособвинитель Мособлпрокуратуры Вероника Ландо, суд назначил для свекрови наказание в виде 15 лет общего режима, для ее сына — 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Киллер был осужден еще раньше — на 9 лет 6 месяцев строгого режима. // МК