Россиянка выстрелила любовнику в голову во время застолья

Полиция сейчас расследует нанесение тяжкого вреда здоровью мужчине во Всеволжском районе Ленинградской области. По делу задержана местная жительница.

Как сообщает портал 47news, 54-летняя женщина выпивала в своей квартире на Привокзальной улице в городе Токсово вместе с любовником.

В ходе застолья у нее с сожителем произошел конфликт. Женщина взята травматический пистолет, который принадлежал мужчине и выстрелила ему в голову. После этого она позвонила в полицию и сообщила о происшествии.

47-летний пострадавший выжил, но находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. // МК