В США арестовали женщину, подозреваемую в отправке Трампу письма с ядом

На пограничном переходе в штате Нью-Йорк при попытке въехать в США из Канады арестовали женщину, которую подозревают в отправке президенту Дональду Трампу письма с ядом рицином.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам представителя правоохранительных органов, женщина при себе имела пистолет. Обвинения ей предъявит прокуратура США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы перехватили посылку с рицином, отправленную Трампу на прошлой неделе. Тогда выяснили, что письмо пришло из Сент-Хьюберта, Квебек, и содержало гранулированное вещество.

Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста.

Стоит отметить, что вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом.

Рицин – белковый токсин растительного происхождения, чрезвычайно токсичен, особенно в виде аэрозолей. Белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде. Известно, что рицин в 6 раз ядовитее чем цианид калия.

При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения. // Буквы