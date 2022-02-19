Россиянка за четыре дня зарезала двух приятелей

Жительница Красноярского края РФ задержана по подозрению в нападениях с ножом на 46-летнего сожителя и 22-летнего приятеля, которые были совершены 13 и 16 февраля.

Преступления произошли в поселке Верхняя Бирюса Балахтинского района.

По данным СУ СКР по региону, 13 февраля 22-летний мужчина пришел в гости к знакомым в дом на улице Лесная. В ходе совместного застолья он выбросил их алкогольные напитки, из-за чего произошел конфликт. Мужчина стал выпивать свой алкоголь, а потом отказался уходить. По версии следствия, хозяйка дома взяла нож и ударила гостя несколько раз. После этого тело погибшего она спрятала в подполье, а на следующий день перенесла на участок и присыпала снегом.

Через несколько дней, 16 февраля, женщина распивала спиртное с сожителем. В ходе ссоры она взяла нож и ударила его в живот. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Женщина задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по статье об убийстве. // Znak.com