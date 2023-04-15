Військовий переворот в Судані – у столиці спалахнули бої між армією і спецназом (відео)

Політична криза в Судані, схоже, перейшла в стадію нового військового перевороту.

В Судані несподівано спалахнули бої між силами швидкого реагування та армійськими підрозділами. Сутички почалися в столиці Хартумі і ще кількох містах, пише турецьке інформагентство “Анадолу”.

“Протиріччя, що мали місце між різними силовими структурами африканської країни в останні місяці, переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст Судану”, – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, бої почалися близько 9:30 ранку за місцевим часом в суботу. Звуки перестрілки було чутно в столичних районах Еркевіт і Спортивне містечко, а також біля аеропорту, в околицях Генштабу суданської армії і біля резиденції “лідера Суверенної ради” генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

“Сторони застосовують важке озброєння, над Хартумом піднімається густий дим. Крім того, повідомляється про сутички в містах Умдурман, Бахрі і Мараві”, – пише “Анадолу”.

Ситуація в Судані

Судан – одна з найбільш нестабільних держав Африки. У 2011 році країна розпалася на дві незалежні держави – власне Судан і Південний Судан.

У квітні 2019 року в Судані відбувся військовий переворот, в результаті якого був усунений від влади президент Омар Башир. Він досі перебуває під арештом. У країні було створено нові органи влади, підконтрольні військовим.

Восени 2021 року відбувся новий переворот, який змістив формальний цивільний уряд, до влади прийшов генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Після цього країна пережила ще ряд політичних потрясінь і скандалів у вищому керівництві держави.

Примітно, що Росія вже довгий час намагається встановити свій політичний вплив в Судані, але військові перевороти в країні цьому перешкоджають. // УНІАН