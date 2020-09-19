«Росстрельная» вечеринка в США: двое погибших, 14 раненых

По данным полицейского управления, двое людей погибли и по меньшей мере 14 получили ранения в результате массовой стрельбы на вечеринке в Рочестере, штат Нью-Йорк.

Об этом сообщает американский канал ABC, передаёт УНН.

По словам временно исполняющего обязанности начальника полиции Рочестера Марка Симмонса, одна из жертв — женщина 18-22 лет, другой — мужчина 18-22 лет. 14 выживших были доставлены в две местные больницы. Симмонс сказал, что никто из других жертв не получил опасных для жизни травм.

На данный момент офицеры, по словам представителя полиции, все еще опрашивают свидетелей, чтобы получить дополнительную информацию о том, как началась стрельба, и узнать больше о подозреваемом или подозреваемых.

Когда полиция прибыла на место происшествия, Симмонс сказал, что полицейские видели, как 100 человек бежали к месту происшествия и от него. По его словам, до тех пор, пока не поступил вызов службы экстренной помощи по поводу стрельбы, звонков с жалобами на большое скопление людей не поступало.