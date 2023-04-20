Россиян, пытавшихся покончить с собой в знак протеста против войны с Украиной, посадили на 8 и 10 лет

В Москве по статье о «приготовлении к теракту» осудили омичей Владимира Сергеева и Антона Жучкова. Их обвинили в планах поджечь пустые автозаки на Пушкинской площади во время антивоенной акции. Жучков получил 10, а Сергеев — 8 лет лишения свободы.

Мужчин задержали 6 марта 2022 года по пути на акцию протеста против нападения России на Украину. У Сергеева обнаружили при себе бутылку с керосином, газовый баллон и кистени. При задержании Жучков и Сергеев приняли смертельные дозы метадона, поэтому вместо отдела полиции их доставили в НИИ им. Склифософского, где почти неделю они провели в коме. После больницы мужчин отправили в СИЗО.

К Сергееву в СИЗО приходили сотрудники ФСБ и допрашивали его без адвоката. В результате он признался в том, что они с Жучковым планировали поджечь автозаки. Однако позже его адвокат заявила, что эти показания были даны под давлением.

Согласно показаниям Жучкова, он не собирался наносить вред кому-то, кроме себя. Он собирался свести счеты с жизнью, «чтобы не видеть то, что происходит в мире». На его решение также повлиял страх ядерной войны и опасения того, что «молодежь будет жить в нищете».

В последнем слове Жучков повторил, что не был осведомлен и не собирался поджигать автозаки, а также не сбывал метадон. Сергеев заявил, что в своем поступке не раскаивается.

В результате Жучкова и Сергеева осудили по статье о «приготовлении к теракту». Сергеев проведет в тюрьме 3 года, а остальную часть срока — в колонии строгого режима. Жучкову, помимо террористической статьи, вменили статью о «сбыте наркотических веществ». Ему также назначили 3 года тюремного срока, после чего 7 лет он должен будет провести в колонии. // The Insider