СБУ оголосила Кадирова в розшук: подробиці

Ватажка Чечні розшукують з вересня.

У вересні 2022 року Служба безпеки України оголосила в розшук главу окупованої Чечні Рамзана Кадирова.

Як повідомляється у базі розшуку МВС, правоохоронці вважають його зниклим із 12 вересня 2022 року. Кадирова віднесли до категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування.

Ватажка окупованої Чечні розшукують в рамках статті 110 частини 3 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків) і статті 437 частини 2 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Санкції цих статей передбачають, що Кадирову загрожує від десяти років в’язниці до довічного позбавлення волі.

Війна в Україні: роль Кадирова

Рамзан Кадиров активно виправдовує війну проти України та закликає до більш жорстких методів. Крім того, його бійці беруть безпосередню участь у бойових діях.

Так, наприкінці жовтня 2022 року Рамзан Кадиров визнав, що війна в Україні пішла не за планом Москви, і закликав знищувати українські міста у відповідь на нібито обстріли прикордонної зони.

Пізніше він повідомив про продовження мобілізаційних заходів у Чечні. На зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР “Ахмат” Кадиров заявив, що в Чечні “почнуться повістки”.

Водночас син колишнього президента Ічкерії Аслана Масхадова Анзор Масхадов вважає, що Кадиров не відправляв боєздатні частини своєї армії на війну в Україну. Очільник Чечні тримає основну частину бійців при собі заради забезпечення власної безпеки. // УНІАН