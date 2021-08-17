В Москве уголовник выстрелил в сына сожительницы

В прокуратуре Москвы сообщили, что ведомство проводит проверку по факту ранения подростка в подъезде жилого дом.

Инцидент произошел в районе Челобитьевского шоссе.

По предварительным данным, 46-летний мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы. При этом женщина в момент выстрела была на месте происшествия. Подростка госпитализировали, его жизни ничего не грозит.

Подозреваемый был ранее судим. Сейчас он находится под административным надзором. В свою очередь у женщины помимо раненного сына есть еще три ребенка. Силовики выясняют, в каких условиях они проживают. // МК