Сейм Польщі обрав новим главою уряду Дональда Туска

За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Оголошую, що Сейм більшістю голосів обрав Дональда Туска головою Ради міністрів”,- повідомив підсумки голосування маршалок Сейму Шимон Головня.

Після голосування Туск подякував депутатам за довіру, а також висловив вдячність усім полякам, які на парламентських виборах 15 жовтня “віддали свої голоси за зміну влади” в країні.

Очікується, що у вівторок уранці новий прем’єр-міністр Польщі оголосить завдання свого кабінету, після чого відбудеться обговорення у нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду.

У середу вранці, 13 грудня, президент Польщі Анджей Дуда має прийняти присягу у нового складу Ради міністрів.

Того ж дня Туск представлятиме Польщу на саміті Ради ЄС у Брюсселі.

Як повідомлялося, раніше уряд Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри у нижній палаті польського парламенту, й ініціатива щодо внесення кандидатури голови Ради міністрів перейшла до Сейму.