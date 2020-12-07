Очевидец расстрела девочки полицейским в Москве поведал подробности: отказала в сексе

Стрелок и мать подростка пытались утащить раненую с улицы

Выяснились жуткие подробности инцидента на юге Москвы, где сотрудник полиции подстрелил 13-летнюю девочку. Очевидец инцидента помог задержать злоумышленника и рассказал кое-какие детали случившегося.

Как удалось выяснить «МК», 5 декабря около 23.30 молодой мужчина со своей девушкой возвращались домой. Проходя мимо дома 26 корпус 2 по улице Судостроительная, они услышали два хлопка, и сначала подумали, что это петарды. Но после второго хлопка раздались женские крики, взывающие о помощи.

— Мы пошли на крики и вскоре увидели молодую девушку лет пятнадцати. Она лежала на лавочке и кричала, рядом с ней находился какой-то мужчина. Когда мы подошли, то незнакомец резко ушел в подъезд.

— Вы выяснили, что произошло?

— Мы спросили у девушки, что случилось, и она поведала нам, что этот мужчина — знакомый ее отца — прострелил ей колено из пистолета за то, что та отказалась заниматься с ним сексом.

— А при каких обстоятельствах это произошло?

— Девушка рассказала, что до этого он напоил ее, а конкретно приставать начал уже во дворе, лез целоваться.

— Он сразу же пальнул в нее?

— Нет. Сначала он выстрелил в воздух, а потом в колено.

— Что вы сделали после этого?

— Мы позвонили в «112» и сообщили о случившемся. В это время, мужчина вернулся с какой-то женщиной, видимо, мамой девочки. Они оба были сильно пьяны. Я сообщил им, что сейчас приедет «скорая» и полиция. Услышав это, мужчина сказал, что он сам из полиции и все решит. Затем вместе с женщиной, они подняли девочку и потащили ее в подъезд.

— Она пошла с ними добровольно?

— Она сопротивлялась, кричала, ей было больно, ее колено было в крови. Через минуты три, после того, как они скрылись в подъезде, девочка вновь появилась на улице, видимо ей удалось вырваться. Она еле прыгала на одной ноге, потом упала. За ней снова вышла пьяная парочка. В это время уже подоспела подмога в лице полицейских и медиков.

— Что происходило при них?

— Девочку забрали в карету «скорой», а мы указали полицейским на стрелявшего мужчину. К нашему удивлению, его не скрутили, как преступника. Полицейские спокойно с ними разговаривали, хотя, как мне показалось ранее, в кармане его зимней куртки был пистолет. Стражи порядка даже дали ему сигарету.