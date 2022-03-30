Серед загиблих внаслідок теракту в Ізраїлі двоє українців

Жертвами теракту у місті Бней-Браку в Ізраїлі стали двоє громадян України, які працювали в країні

Про це з посиланням на дані поліції повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

«Поліція повідомляє, що двоє неназваних жертв теракту в Бней-Браку є громадянами України», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, українцям було 23 та 32 роки. Вони були вбиті у продуктовому магазині на вулиці Бялик.

«Чоловіки сиділи біля входу в магазин, коли 26-річний терорист Діаа Хамарше відкрив вогонь», — зазначається у повідомленні.

Жодних додаткових подробиць про них не наводиться, і невідомо, як довго вони перебували в Ізраїлі.

Арабський стрілок убив щонайменше п’ятьох людей у ​​передмісті Тель-Авіва у вівторок, 29 березня. Раніше у ЗМІ зазначалося, що жертвами теракту могли стати двоє українців.

У Telegram написали, що загиблі іноземці, ймовірно, українці, два роки працювали в Бней-Браку та були відомі багатьом місцевим людям.