В России участкового опера убили и сожгли в служебной машине

Полицейский отправился проверять пропавшего рецидивиста

В Алтайском крае обнаружено тело пропавшего накануне участкового оперуполномоченного — оно находилось в сожженной дотла машине.

Вчера вечером капитан полиции отправился проверить подучетного, который долгое время не отмечался у него. Домой или на работу сотрудник не вернулся.

Утром в лесной полосе был найден сгоревший служебный автомобиль участкового, внутри салона находилось тело полицейского. Сама машина была уничтожена огнем.

Подозреваемый в убийстве сотрудника МВД, по предварительным данным, задержан. По данным Telegram-канала «112», это именно тот рецидивист, которого отправился проверять полицейский. // МК