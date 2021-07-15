В России участкового опера убили и сожгли в служебной машине
Полицейский отправился проверять пропавшего рецидивиста
В Алтайском крае обнаружено тело пропавшего накануне участкового оперуполномоченного — оно находилось в сожженной дотла машине.
Вчера вечером капитан полиции отправился проверить подучетного, который долгое время не отмечался у него. Домой или на работу сотрудник не вернулся.
Утром в лесной полосе был найден сгоревший служебный автомобиль участкового, внутри салона находилось тело полицейского. Сама машина была уничтожена огнем.
Подозреваемый в убийстве сотрудника МВД, по предварительным данным, задержан. По данным Telegram-канала «112», это именно тот рецидивист, которого отправился проверять полицейский. // МКTweet