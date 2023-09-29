Шатдауну бути? Палата представників США відхилила проект про тимчасовий бюджет

Палата представників США відхилила законопроект спікера Кевіна Маккарті, який був запропонований для уникнення зупинки роботи американського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Сьогодні, 29 вересня, Палата представників відхилила підтриманий Маккарті законопроект, який дозволив би уряду працювати протягом місяця при скороченому рівні витрат, а група ультраправих республіканців завдала Маккарті ще однієї поразки в його спробах уникнути закриття уряду.

Повторне голосування

За даними CNN, Палата представників призначила наступне голосування на суботу, 30вересня, але поки що не зрозуміло, про що саме буде йти мова.

Спікер Палати представників також припустив, що “це ще не кінець” для того, щоб щось ухвалити. Проте, за даними видання, Маккарті має справу з дуже розколотою групою законодавців.

Загроза “шандауну” в США

Днями Сенат США погодив проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка має профінансувати роботу американського уряду на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

Цей проект передбачав закладені до бюджету 6,1 мільярда доларів, що мали б піти на допомогу Україні. Зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда – на економічну підтримку.

Однак 27 вересня, Маккарті заявив, що сенатська пропозиція не знайде голосів у Палаті представників, натомість там розглядатимуть запропонований республіканцями законопроєкт із додатковим фінансуванням захисту кордону.

“Я не бачу підтримки (проєкту Сенату, – ред.) у Палаті представників”, – сказав тоді спікер.