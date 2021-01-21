Сиделка зарезала московскую пенсионерку, которая ее «достала»

В Москве задержана женщина, которая подозревается в жестоком убийстве 82-летней пенсионерки. Подозреваемая ухаживала за жертвой в качестве сиделки.

В ходе допроса Гульчахра Айдарова подтвердила, что работала сиделкой у пожилой женщины. По ее словам, пенсионерка донимала ее постоянными упреками в свой адрес, отмечает РЕН ТВ

После очередного замечания девушка не выдержала, схватилась за нож и полоснула им по горлу подопечной. От полученной раны та скончалась на месте. Известно, что жертве было 82 года и она не могла обслуживать себя самостоятельно.

Ранее сообщалось, что задержанная иностранка может страдать от психического заболевания. // МК