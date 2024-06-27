Спроба держперевороту у Болівії провалилася

Війська відступили від президентського палацу у Ла-Пасі.

Спроба державного перевороту у Болівії, яку здійснили військові на чолі з генералом Хуаном Хосе Сунігою, виявилася невдалою.

За повідомлення Reuters, армійці змушені були відступити від президентського палацу у Ла-Пасі, який намагалися взяти штурмом. Організатора повстання генерала Сунігу заарештовано. Президент Луїс Арсе продовжує здійснення повноважень.

Однією з причин провального перевороту була ситуація довкола прийдешніх президентських виборів у республіці. Генерал Суніга вимагав не допустити до участі колишнього главу держави Ево Моралеса і погрожував відмовитися підкорятися наказам, за що чинний лідер Арсе відсторонив його від служби. // LB.ua