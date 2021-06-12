Словакия отказывается от «Спутника V»: жители избегают российской вакцины

Словакия отказывается от закупки российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Причина в том, что жители страны избегают этой вакцины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в интервью изданию France 24, передает Аktuality.sk .

По его словам, сейчас на складах в Словакии есть 200 000 вакцин «Спутника V», но правительство не рассматривает возможность закупки дополнительных доз этой вакцины.

Он уточнил, что правительство решило отказаться от российской вакцины из-за низкого интереса.

«Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы пройти вакцинацию «Спутником V», значительно снизилось», — говорит глава МИД Словакии.

Он также сослался на опрос, проведенный среди жителей страны. Согласно опросу, интерес к российской вакцине проявили от 5000 до 6000 словаков.

В то же время глава МИД Словакии отметил, что вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена к применению, но люди проинформированы, что это незарегистрированная вакцина.