СМИ: российские экс-тюремщики пытали и убили 100-летнего ветерана

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в жестоком убийстве в Башкирии 100-летнего ветерана Ивана Несмеянова. Как сообщалось ранее, в ночь на 9 июля преступники проникли в дом пенсионера в селе Леуза, пытали, требуя отдать деньги, после чего убили.

В СК сообщили, что после задержания подозреваемых были найдены украденные у старика 1,5 млн рублей — их спрятали в лесу.

При этом Life со ссылкой на источники сообщает, что в преступлении подозреваются двое бывших сотрудников ФСИН — некие 41-летний Виктор В. и 32-летний Юрий Н. По другой версии, высказанной одним из собеседников издания, в силовой структуре служил только один из задержанных.

Сообщается, что на след предполагаемых преступников вышли, расследуя аналогичные преступления. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что убийцы ветерана могли быть причастны и к другому похожему преступлению.

В конце августа стало известно о нападении в Ростовской области на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова: его и пожилую сестру пытали, женщина скончалась. // МК