Совет НАТО соберется из-за отравления Навального

Во время заседания послы стран-членов блока обсудят последствия отравления Навального боевым веществом класса «Новичок».

Совет НАТО соберется сегодня, 4 сентября, на уровне послов для обсуждения ситуации вокруг отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как отметила в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, во время заседания послы стран-членов блока обсудят последствия отравления Навального боевым веществом класса «Новичок».

«Генсек Йенс Столтенберг завтра в 12:30 пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов (который будет посвящен — ред.) теме атаки с помощью «Новичка» на Алексея Навального», — написала она.

📣#NATO Secretary General @jensstoltenberg will address the press after the meeting of the North Atlantic Council at Ambassadorial level on the #Novichok attack on Alexey Navalny tomorrow around 12.30pm.

The event will be live-streamed on NATO website.

➡️https://t.co/K0IWmgc6SZ pic.twitter.com/IcPtxbtddx

— Oana Lungescu (@NATOpress) September 3, 2020

Напомним, 20 августа Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом «токсическое отравление». Он не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на перевод Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию. Перед этим российские врачи назвали «основной рабочий диагноз» и заявили, что отравления не было.

Специалисты немецкой клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен.

Позже лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса «Новичок». // LB.ua