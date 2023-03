Спецслужби РФ схопили журналіста Wall Street Journal, який писав про ПВК «Вагнер»

Російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

Про це повідомляють “Радио Свобода”, “Meduza”.

Гершкович їздив писати про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК “Вагнер”. У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

Учора єкатеринбурзьке видання “Вечерние ведомости” повідомило, що в центрі міста біля ресторану Bukowski Grill, де раніше зустрічалися Ширшиков і Гершкович, люди в цивільному затримали чоловіка, натягнувши йому на голову светр. Ширшиков припустив, що це міг бути американський журналіст.

Також про Гершковича написав неофіційний телеграм-канал адміністрації губернатора Свердловської області: “Учора в Єкатеринбурзі дійсно затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Ситуація дуже серйозна”.

Як розповіло виданню “Meduza” джерело серед західних журналістів, які працюють у Москві, крім відвідування Єкатеринбурга, Гершкович їздив до Нижнього Тагілу. Там розташоване оборонне підприємство “Уралвагонзавод”.

Гершкович близько шести років живе в Москві, висвітлюючи події в Росії та Україні для The Wall Street Journal.

Раніше він працював в Agence France-Presse, The Moscow Times і The New York Times.

Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня. // УП