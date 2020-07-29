Среди задержанных под Минском террорист Прилепин признал своих боевиков. Многие из них – в базе «Миротворца»

Зокрема, росіяни Сергій Щербаков, Олександр Руденко, Денис Харитонов, Андрій Токаренко та інші воювали проти України, пише «Наша Ніва».

Крім того, під Мінськом затримали уродженців Донецької і Луганської областей Олега Дригу, Максима Кошмана, Геннадія Фетісова, Олександра Шубіна. Усі вони воювали в складі незаконних збройних формувань «ДНР». Фетісов, крім того, є колишнім бійцем «Беркуту». Він — командир взводу «Оплот» у «ДНР».

Спочатку в Білорусі повідомили про затримання понад 30 іноземних громадян. Згодом стало відомо, що всі вони є бойовиками «Вагнера», які прибули з Росії «для дестабілізації ситуації під час виборчої кампанії».

Також зазначалося, що всього відомо про відправлення 200 бойовиків.

Група з 32 людей оселилася в санаторії під Мінськом. На чоловіків у формі мілітарі, які оглядали територію неподалік закладу, звернули увагу інші відпочивальники.

Вони повідомили адміністрації санаторію, що чоловіки поводяться дивно як для російських туристів — не вживають алкоголь, не беруть участь в розвагах, тримаються відокремлено. // LB.ua