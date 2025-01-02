Путінський холуй вигадав, як помститися Україні за припинення транзиту російського газу

Словацький прем’єр не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу – пів мільярда євро на рік.

Також премʼєр-міністр підтвердив, що представники Словаччини, України та Єврокомісії матимуть зустріч 7 січня, аби обговорити зупинку транзиту. За словами Фіцо, переговори пов’язані з тим, що Київ «мав нахабство поскаржитися» на розгляд Братиславою заходів у відповідь.