Путінський холуй вигадав, як помститися Україні за припинення транзиту російського газу
Словацький прем’єр не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
Також премʼєр-міністр підтвердив, що представники Словаччини, України та Єврокомісії матимуть зустріч 7 січня, аби обговорити зупинку транзиту. За словами Фіцо, переговори пов’язані з тим, що Київ «мав нахабство поскаржитися» на розгляд Братиславою заходів у відповідь.Tweet