На території Білорусі немає ні ядерної зброї, ні «Орєшніка» – розвідка

Голова зовнішньої розвідки Україні Олег Іващенко заявив, що на території Білорусі розміщені носії ядерної зброї, але самої ядерної зброї немає, те саме стосується ракетних комплексів “Орєшнік”.

Про це йдеться в інтерв’ю Іващенка “Укрінформу”:

“Носії є (ядерної зброї – ред.). Це правда. Є літаки, є ОТКР “Іскандер”. Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт”.

За його словами, при цьому у Білорусі облаштовують місця зберігання, готуються та будують. “Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде “Орєшнік”. Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться”, – зазначив голова Служби зовнішньої розвідки.

Передісторія:

У травні 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Наступного місяця президент РФ Владімір Путін заявив, що частина ядерної зброї РФ уже перебуває в Білорусі.

А наприкінці червня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко доручив розробити “алгоритм застосування” ядерної зброї, яку дислокує Росія.

У січні 2025 року Лукашенко заявляв, що Білорусь отримає від РФ ракетну систему “Орєшнік” “з дня на день”.

Він також казав, що Білорусь початково отримає від Росії десять ракетних комплексів “Орєшнік”, але потім їх кількість може бути збільшена, якщо так захоче Росія.

УП