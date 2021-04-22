Про це повідомили на сайті національних представницьких органів ерзянського народу.
Боляєнь виступив за квотою України. Цей виступ став першим, який виголосили в ООН ерзянською мовою, при цьому було забезпечено синхронний переклад англійською.
Зокрема, іньязор закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію.
“Ерзя може пережити пандемію COVID-19, але не може вижити в Російській Федерації. Тільки міжнародний тиск на Москву може захистити нас від останньої фази етноциду”, – підкреслив він.
Під час виступу в режимі відеоконференції за спиною ерзянського лідера знаходилися прапори України та народу Ерзя.
“За останніх 30 років Ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири й навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу – переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний”, – заявив він.
Боляєн також надав секретаріату Форуму заяву про порушення прав корінних народів в Російській Федерації. Документ звертає увагу ООН на політично вмотивоване переслідування татарського громадського центру та громадської організації “Баскорт”. У заяві описано численні переслідування та репресії проти лідерів та активістів національного руху Татар, Інгуш, Калмик та Бурат. // Букви