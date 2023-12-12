Українці можуть отримати стипендію на навчання в Німеччині

Університет логістики в Німеччині пропонує українцям стипендії на навчання на чотирьох програмах: підготовка, бакалавр ділового адміністрування, магістр у галузі глобальної логістики, магістр міжнародного менеджменту. Пропозиція повністю покриває витрати на освіту.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт університету KLU детальніше розповідає про програму та як на неї потрапити.

Програма підготовки

Німецьке свідоцтво про закінчення середньої школи відповідає високому стандарту. Це означає, що вступ з іншими міжнародними свідоцтвами про середню освіту навряд чи буде можливими.

Для того, щоб уникнути непорозумінь чи проблем при вступі Університет пропонує студентам пройти їхню програму підготовки. Тривалість навчання – 12 місяців.

Під час навчання буде комбінація предметних курсів, а також німецька мова на рівні А2. Програма підготує до вступного іспиту Feststellungsprüfung (FSP) в Гамбурзі. Після цього ви матимете право розпочати навчання на бакалавраті в KLU.

Якщо вам цікава ця програма, надішліть запит за електронною адресою [email protected].

Бакалавр ділового адміністрування

Метод опанування містить приклади та проєкти, бізнес-симуляції, комплексне стажування, семестр за кордоном і регулярне спілкування з професіоналами галузі.

Студенти можуть обрати один із чотирьох профілів:

цифрове управління та інновації

міжнародне управління

управління постачанням

стійке управління

Ця програма також представляє стандартний курс вивчення та інтенсивний. Останній дозволяє глибше попрацювати з курсовою роботою, пройти друге стажування та отримати більше можливостей при виборі ступеня магістра.

Тривалість навчання – 3 роки. З документів варто надати, а також пройти:

атестат середньої школи / атестат про закінчення школи (кваліфікація для вступу до німецьких університетів)

підтвердження володіння англійською мовою

інтерв’ю з керівництвом програми та викладачами

Магістр у галузі глобальної логістики

Після проходження цього курсу в німецькому Університеті логістики ви маєте право на роботу в цій державі.

Вимоги до вступу:

ступінь бакалавра чи еквівалент визнаного закладу освіти

підтвердження володіння англійською мовою

Комісія згодна розглянути інші аналітичні галузі, такі як промислова інженерія, бізнес-інформатика та математика.

Тут навчання триває два роки. Додамо, що ця програма коштує 7 390 євро за семестр, однак для українців навчання безкоштовне.

Магістр міжнародного менеджменту

Ця програма так само дає можливість працювати в Німеччині й надалі.

Вимоги до вступу:

ступінь бакалавра чи еквівалент визнаного закладу освіти

підтвердження володіння англійською мовою

Комісія також розгляне інші аналітичні галузі, такі як промислова інженерія, бізнес-інформатика та математика.

Навчання триває два роки. Додамо, що це ще одна програма, яку не покриває стипендія. Навчання на ній коштує так само 7 390 євро за семестр, але безкоштовне для українців.

Як українцям отримати стипендію

Серед додаткових документів потрібно подати лише дійсний український паспорт. Середній бал вашого документа про освіту не враховується під час ухвалення рішення про надання стипендії.

Кінцевий термін подачі заявок – 15 липня 2024 року.